Samsung fa scuola a tutti, Galaxy Note 9 si aggiorna ancora una volta

Se c’è un aspetto su cui Samsung può davvero fare da scuola a tutti gli OEM Android è sicuramente quello relativo alla sicurezza: in queste ore il caro e vecchio Samsung Galaxy Note 9, lo smartphone del 2018 che ha scritto la storia della serie Galaxy, sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che l’ex top di gamma di Samsung sta ricevendo il firmware N960FXXS9FVE1 in Europa a partire dalla Germania; in tutta probabilità, considerando la nuova policy di Samsung circa gli aggiornamenti nel Vecchio Continente, anche gli utenti italiani potranno aggiornare il proprio device già a partire dai prossimi giorni.

Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di sicurezza di maggio

Le patch di sicurezza di maggio includono importanti miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza di Android e della One UI: vengono chiuse 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato. Il nostro consiglio è di installare immediatamente il nuovo firmware non appena sarà possibile farlo. Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Note 9 possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

Quello di oggi è molto probabilmente l’ultimo o uno degli aggiornamenti software che riceverà il device: a tal proposito vi consigliamo di considerare l’acquisto di un nuovo device con ancora molti anni di aggiornamenti assicurati come l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon con uno sconto del 42%.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Giorno dopo giorno il team di sviluppo della One UI rilascia l’update di maggio per un numero sempre maggiore di device, tra cui:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Note 9 : tutti i prezzi

25,2€ è la miglior offerta in assoluto oggigiorno perseguibile per Samsung Galaxy Note 9: l'acquisto può essere effettuato presso Amazon.

Ecco una tabella con tutte le offerte possibili.