Samsung Galaxy A33 5G inizia a riceve le patch di maggio: le novità

Continua l’ottimo lavoro da parte del team di sviluppo della One UI per quanto riguarda il rollout delle patch di sicurezza di maggio che, dopo il loro arrivo su molti device di fascia alta a partire dalla gamma Samsung Galaxy S22, in queste ore inizia a estenderle anche sul medio gamma Samsung Galaxy A33 5G.

Le ultime indicazioni pubblicate in rete indicano che il device sta iniziando a ricevere il firmware A336EDXU2AVD7 a partire da alcuni Paesi asiatici come l’India, la Malesia e il Vietnam; con tutta probabilità il firmware sarà presto disponibile anche nel nostro Paese grazie alle nuove policy di Samsung che velocizzano di molto il rilascio nel Vecchio Continente.

In attesa di ricevere la notifica di aggiornamento OTA, ricordiamo che è possibile controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Consigliamo caldamente a tutti di controllare con frequenza la presenza dell’update e di installarlo al più presto una volta disponibile, ne va della sicurezza del device e soprattutto delle informazioni personali presenti al suo interno.

