Samsung Galaxy Tab S8 si aggiorna con le patch di maggio: le novità

Mentre i fan Samsung immaginano l’atteso Samsung Galaxy S23 con un sensore principale da 200 MP, il team di sviluppo della One UI resta con i piedi ben saldi per terra e avvia il rollout delle patch di sicurezza di maggio per Samsung Galaxy Tab S8 e Samsung Galaxy Tab S8+ a distanza di qualche giorno dell’arrivo sul modello di punta Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

In base alle prime informazioni pubblicate in queste ore in rete, apprendiamo che i tablet di fascia alta del colosso sudcoreano stanno ricevendo i firmware X700XXU2AVD6 (Samsung Galaxy Tab S8) e X800XXU2AVD6 (Samsung Galaxy Tab S8+) in molte parti del mondo.

Le patch di sicurezza di maggio sbarcano su Samsung Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+

Conoscendo la nuova policy degli aggiornamenti di Samsung è molto probabile che le patch di sicurezza di maggio saranno disponibili anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno: il nostro consiglio, come sempre, è quello di installare immediatamente il nuovo update non appena disponibile in quanto introduce importanti correzioni per 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato.

Gli utenti muniti dei tablet di fascia alta di Samsung, talaltro in forte sconto su Amazon, possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa oppure attendendo la notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di maggio

Il buon lavoro di Samsung per quanto riguarda il supporto software ha già portato le patch di sicurezza di maggio su un buon numero di device, tra cui:

