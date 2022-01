Samsung premia l'Europa con aggiornamenti più rapidi: i dettagli

L'incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio di Android 12 fa da sfondo a un importate novità relativa allo sviluppo e al rilascio degli aggiornamenti software per i device commercializzati in Europa. Infatti, come viene scoperto in queste ore dai colleghi di GalaxyClub, il colosso sudcoreano non utilizza più codici CSC (Country Specific Code) differenti per quanto riguarda il rilascio di nuovi update nel Vecchio Continente.

Aggiornamenti software sempre più veloci in Europa per i device di Samsung?

Fino ad oggi, infatti, ogni release software disponeva di uno specifico codice CSC: l'arrivo di Samsung Galaxy A52 4G, però, ha stravolto le carte in tavola introducendo un firmware con lo stesso codice CSC valido per ogni Paese europeo in cui il device viene commercializzato – lo stesso vale anche per Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3.

Sebbene possa apparire un cambiamento di poco conto, in realtà l'introduzione di un codice CSC identico per ogni firmware annuncia una importante novità: il team di sviluppo della One UI non dovrà più perdere tempo a compilare differenti versioni dello stesso firmware in relazione ai Paesi europei che lo riceveranno, facilitando lo sviluppo e velocizzando il rilascio di nuovi aggiornamenti software.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12

Ecco la lista completa e aggiornata di tutti i device del colosso sudcoreano aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0: