Samsung Galaxy A52s 5G riceve le patch di maggio, correte a scaricarle

Mentre i fan di Samsung non stanno più nella pelle a seguito del leak su Galaxy Z Slide, il primo device rollable del colosso sudcoreano, il team di sviluppo del colosso sudcoreano sta continuando a rilasciare con regolare frequenze gli aggiornamenti software con le patch di sicurezza di maggio che in queste ore sbarcano sull’ottimo medio gamma Samsung Galaxy A52s 5G, talaltro in offerta su Amazon con il 42% di sconto.

Infatti, in base alle ultime informazioni pubblicate in rete in queste ore, il medio gamma del colosso sudcoreano sta ricevendo in Polonia il firmware V528BXXU1CVE1 dal peso di 984 MB: in tutta probabilità il firmware sarà disponibile anche in Italia nei prossimi giorni grazie alla nuova policy degli aggiornamenti Samsung.

Samsung Galaxy A52s 5G sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di maggio

Oltre alle patch di sicurezza di questo mese che chiudono 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato, il firmware introduce anche aggiornamenti per le seguenti nove applicazioni proprietarie della One UI:

Samsung Note

Galaxy Wearable

Samsung Health

Samsung Internet

SmartThings

Samsung Members

Calcolatrice

Registratore

Tutti gli utenti muniti possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo la notifica di aggiornamento OTA non appena disponibile.

Tutti i dispositivi Samsung aggiornati alle patch di sicurezza di marzo

Il team di sviluppo della One UI sta aggiornando sempre più device alla patch di sicurezza di questo mese, tra cui:

