Samsung Galaxy Note 10, correte a scaricare le patch di maggio

Dopo l’arrivo della One UI 4.1 per Samsung Galaxy A72, il colosso sudcoreano sta spingendo sul pedale dell’acceleratore per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di maggio per i suoi device che, proprio in queste ore, sbarcano sull’ottima serie di smartphone Samsung Galaxy Note 10.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che i modelli Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10+ e Samsung Galaxy Note 10+ 5G stanno per ricevere il firmware N97xUSQS7HVD1 a partire dagli USA.

Samsung Galaxy Note 10 sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio

Con tutta probabilità e in funzione delle nuove policy di Samsung per quanto riguarda il rollout dei firmware in Europa, il firmware sarà disponibile anche nel nostro Paese a partire dalle prossime settimane. Nel mentre gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo pazientemente la notifica di aggiornamento OTA – se sei alla ricerca di un device munito di S Pen in grado di darti la possibilità di sfruttare la stylus per prendere appunti, disegnare, modificare le foto e molto altro, l’ottimo Samsung Galaxy S22 Ultra è in offerta su Amazon al minimo storico.

In ogni caso consigliamo di scaricare e installare immediatamente le nuove patch per migliorare la sicurezza del proprio device.

