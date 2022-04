Samsung Galaxy Tab S8 Ultra riceve le patch di maggio: le novità

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è il primo tablet Android al mondo a ricevere le patch di sicurezza di maggio, proprio come la serie Samsung Galaxy S22 aveva fatto qualche giorno fa per quanto riguarda il settore mobile. Sebbene non siano ancora presenti le informazioni dettagliate relative alle correzioni di sicurezza presenti all’interno del firmware, è bene procedere immediatamente alla installazione del nuovo firmware non appena fosse possibile farlo.

Le prime informazioni pubblicate in rete indicano che il device sta ricevendo il firmware X900XXU2AVD6 da circa 500 MB con le patch di maggio ed eventualmente anche ulteriori novità.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio

Infatti, com’è possibile osservare nel changelog sottostante, il nuovo firmware introduce anche migliorie e novità per alcune applicazioni come Pen Up, Samsung Internet, Samsung Health e la Calcolatrice; molto probabilmente l’aggiornamento introduce correzioni e qualche nuova feature che purtroppo non viene specificata.

Attualmente non ci sono indicazioni circa la tempistica di arrivo del nuovo firmware nel nostro Paese, ma potete controllare la disponibilità del nuovo firmware in qualsiasi momento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere pazientemente l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA.

