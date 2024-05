iPhone 15: a QUESTO PREZZO su Amazon è lo smartphone su cui puntare (128 e 256 GB)

iPhone 15 è, sempre di più, lo smartphone di Apple da comprare oggi. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo è ora acquistabile al prezzo scontato di 779 euro per la versione da 128 GB e al prezzo di 899 euro per la versione da 256 GB (in questo caso, però, solo in alcune colorazioni). Da notare che è possibile completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per acceder subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15: è da prendere subito su Amazon

Scegliere iPhone 15 significa poter contare su di un ottimo smartphone che ora viene proposto a un prezzo molto più accessibile, grazie a uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Tra le specifiche tecniche troviamo il SoC Apple A16 Bionic oltre a un display da 6,1 pollici con Dynamic Island. C’è anche una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di:

779 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 899 euro per la versione da 256 GB

Entrambe le varianti dello smartphone di Apple sono vendute da Amazon e sono disponibili con pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e rappresenta l’occasione giusta per poter acquistare iPhone 15. A questo prezzo, infatti, il modello è nettamente più conveniente di tutti gli altri iPhone sul mercato.