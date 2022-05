Samsung Galaxy S21, ecco le patch di maggio: correte ad aggiornarlo

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per Samsung Galaxy S22 – i primi smartphone al mondo a riceverle – e Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a pubblicare le patch di questo mese anche per l’ottima serie Samsung Galaxy S21.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che l’intera gamma di fascia alta si sta aggiornando in Europa con il firmware G991BXXU5CVDD.

La serie Samsung Galaxy S21 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di maggio

Ci sono chiare indicazioni che l’update è attualmente in fase di propagazione in Italia e in altri Paesi europei, i quali saranno eventualmente coperti nel giro di qualche giorno. Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G non solo sono più sicuri grazie alle innumerevoli correzioni per la sicurezza e la privacy, ma con tutta probabilità saranno anche presenti miglioramenti sotto il cofano e dell’esperienza di utilizzo generale. A tal proposito, sappiamo che l’aggiornamento va a ottimizzare la modalità di scatto al buio, la qualità della fotocamera nell’utilizzo delle applicazioni social e durante le video chiamate.

Tutti gli utenti muniti dei sopracitati smartphone possono controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere qualche giorno affinché arrivi la classica notifica di aggiornamento OTA; il nostro consiglio è di procedere immediatamente all’installazione dell’update non appena fosse possibile farlo.

I consigli di Telefonino.net

La serie Samsung Galaxy S21 è ancora oggi una tra le migliori nel panorama Android e continuerà a ricevere numerosi aggiornamenti di sicurezza per molti anni a venire. Se siete alla ricerca di un’occasione d’oro per acquistare i top di gamma a un prezzo super conveniente, non fatevi scappare questa incredibile offerta Amazon su Samsung Galaxy S21 con consegna immediata e senza costi aggiuntivi di spedizione.