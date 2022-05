Samsung Galaxy S20 5G è più sicuro: arrivano le patch di maggio

Samsung continua a essere l’OEM Android di riferimento per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza, e proprio in queste ore ha avviato il rollout delle patch di maggio per la serie Samsung Galaxy S20.

Le ultime indicazioni pubblicate in rete indicano che Samsung Galaxy S20 5G (SM-G981B), Samsung Galaxy S20+ 5G (SM-G986B) e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988B) stanno iniziando a ricevere le patch di questo mese a partire dalla Germania.

Samsung Galaxy S20 5G sta ricevendo l’aggiornamento alle patch di sicurezza di maggio

Considerando la nuova policy di Samsung circa gli aggiornamenti software in Europa, c’è un’altissima probabilità che il firmware G98xBXXUEFVDB sarà presto disponibile anche nel nostro Paese. A tal proposito, gli utenti muniti di uno dei tre device sopracitati possono controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa oppure attendendo l’arrivo della classica notifica di aggiornamento OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Il team di sviluppo della One UI è concentrato nel distribuire le ultime correzioni di sicurezza in tempo record per tutti i device compatibili, tra cui:

Grazie alle policy di aggiornamento di Samsung i device del colosso sudcoreano conservano il loro valore per molti anni dalla data di lancio sul mercato, motivo per cui la serie Galaxy S20 è ancora attuale e appagante. Se siete alla ricerca dell’ultimo arrivato, però, l’ottimo Samsung Galaxy S22 5G è in offerta su Amazon con caricabatterie incluso a un prezzo niente male.

