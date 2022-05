Samsung Galaxy Z Fold/Flip3 ricevono le patch di maggio: le novità

A seguito dell’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e la serie Samsung Galaxy S21, in queste ore il team della One UI di Samsung è impegnato nel rilascio dell’aggiornamento anche per i migliori foldable sul mercato: Samsung Galaxy Z Fold3 e Samsung Galaxy Z Flip3.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che entrambi gli smartphone pieghevoli del colosso sudcoreano stanno iniziando a ricevere l’update con le correzioni di sicurezza di questo mese.

Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 ricevono le patch di sicurezza di maggio

Entrando nel dettaglio, Samsung Galaxy Z Flip3 sta ricevendo il firmware F711U1TBS2CVD4 mentre Samsung Galaxy Z Fold3 il firmware F926U1UES1CVD4; in entrambi i casi l’elemento più importante dell’update sono evidentemente le patch di sicurezza, ma è probabile che Samsung abbia introdotto anche piccole correzioni e novità pensate per migliorare l’esperienza di utilizzo e la stabilità generale dei dispositivi.

Sebbene non sia ancora chiaro quando l’update raggiungerà il nostro Paese, a naso potrebbero volerci una manciata di giorni, è possibile controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa; in caso contrario basta attendere la notifica di aggiornamento OTA che vi avviserà della possibilità di installare l’update.

