Samsung Galaxy Note20, ecco le patch di maggio: correte ad aggiornarlo

A seguito dell’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per Samsung Galaxy Z Fold3/Z Flip3, per la serie Samsung Galaxy S22, per Samsung Galaxy Tab S8 Ultra e anche per la serie Samsung Galaxy S21, in queste ore il colosso sudcoreano sta avviando il rollout delle patch di questo mese anche per l’ottima serie Samsung Galaxy Note20.

Le ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, indicano che gli smartphone Samsung Galaxy Note20 e Samsung Galaxy Note20 Ultra si stanno aggiornando a partire dagli USA con il firmware N98xU1UES2FVD6.

La serie Samsung Galaxy Note20 si aggiorna con le patch di sicurezza di maggio

Oltre a contenere le numerose correzioni di sicurezza che vanno a migliorare la protezione del telefono e del sistema operativo, è probabile che all’interno dell’update siano incluse anche altre migliorie non specificate pensate per rendere il device più veloce e stabile.

Gli utenti muniti dei sopracitati device di fascia alta possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento OTA. Solitamente l’azienda è piuttosto celere per quanto riguarda la propagazione degli aggiornamenti nei vari mercati internazionali; pertanto, è altamente probabile che le patch saranno disponibili anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno.

