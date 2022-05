Samsung Galaxy A51, arrivano le patch di maggio in Italia: le novità

Dopo l’arrivo delle patch di sicurezza di maggio anche per l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G, uno tra i migliori medio gamma del colosso sudcoreano in queste ore in fortissimo sconto su Amazon, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout delle patch di questo mese anche per lo smartphone Samsung Galaxy A51.

Infatti, in base alle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il medio gamma della compagnia sudcoreana sta ricevendo il firmware A515FXXU5FVE2 in alcuni Paesi europei tra cui l’Italia.

Oltre a introdurre le patch di questo mese che si occupano di correggere 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato, il firmware in arrivo nel nostro Paese include anche alcuni aggiornamenti migliorativi anche per una manciata di applicazioni proprietarie di Samsung preinstallate con la One UI:

Samsung Note

Galaxy Wearable

Samsung Health

Samsung Internet

SmartThings

Samsung Members

Calcolatrice

Registratore

Tutti gli utenti muniti del device di Samsung possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della classica notifica OTA di aggiornamento. Il nostro consiglio è di installare immediatamente il nuovo aggiornamento non appena sarà disponibile per rendere il proprio device più sicuro e proteggere così le informazioni e i file privati salvati in memoria.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Cresce di giorno in giorno la lista degli smartphone del colosso sudcoreano aggiornati con le patch di questo mese, tra cui:

