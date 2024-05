Google Pixel 8: nuova offerta Amazon, ora è un VERO AFFARE (-250€)

Il Google Pixel 8 è il modello da comprare oggi per chi è alla ricerca di uno smartphone compatto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il dispositivo di Google è ora acquistabile al prezzo scontato di 549 euro, con ben 250 euro di sconto rispetto al listino.

L’offerta riguarda la versione da 128 GB. Da notare, però, che anche la versione da 256 GB è in offerta: in questo caso, il prezzo è scontato a 639 euro. Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Google Pixel 8: a questo prezzo è il compatto da prendere

Il Google Pixel 8 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display AMOLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche il SoC Google Tensor G3, con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è poi una doppia fotocamera posteriore. Lo smartphone ha Android 14 e riceverà un supporto software al top da parte di Google, che garantisce fino a 7 anni di aggiornamenti per il suo smartphone.

