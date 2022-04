Samsung Galaxy S22 è il primo a ricevere le patch di maggio

Sono ormai diversi anni che Samsung ci ha abituati a un’estrema attenzione alla sicurezza dei propri device rilasciando le nuove patch in anticipo rispetto a tutti gli OEM Android, compreso Google, e in queste ore lo ha fatto nuovamente avviando il rollout delle patch di sicurezza di maggio per l’intera gamma Samsung Galaxy S22.

Infatti, come viene confermato in queste ore in rete da chi possiede un Samsung Galaxy S22 Ultra, il colosso sudcoreano sta iniziando ad avviare l’aggiornamento di maggio con qualche giorno di anticipo rispetto la normale tabella di marcia.

Samsung Galaxy S22 sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio prima di tutti

Entrando nel dettaglio, l’azienda ha avviato il rollout del firmware S908EXXS2AVDD per Samsung Galaxy S22 Ultra, S906EXXS2AVDD per Samsung Galaxy S22+ e S901EXXS2AVDD per Samsung Galaxy S22: per tutti e tre i device il changelog sembrerebbe sempre lo stesso e farebbe unicamente riferimento alla introduzione delle misure di sicurezza aggiornate al mese di maggio.

Nel corso dei prossimi giorni il team di sicurezza di Samsung pubblicherà un resoconto delle falle di sicurezza corrette sul portale “Security Updates Firmare Updates”; nel mentre, gli utenti muniti di uno tra i sopracitati device possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendendo l’arrivo della classica notifica OTA di aggiornamento.