Samsung Galaxy A23 riceve le patch di maggio, correte ad aggiornarlo

A distanza di pochissime ore dall’arrivo del secondo aggiornamento di maggio per la serie Samsung Galaxy S22 che introduce importanti novità e numerosi update per le applicazioni proprietarie, in queste ore il team di sviluppo del colosso sudcoreano sta rilasciando le patch di sicurezza di questo mese anche per lo smartphone di fascia economica Samsung Galaxy A23.

Il buon device della compagnia sta ricevendo il firmware A235FXXU1AVE4 a partire da alcuni Paesi europei, tra cui la Germania; in tutta probabilità, considerando anche le nuove policy di aggiornamento Samsung, ben presto lo stesso firmware sarà disponibile anche per il nostro Paese.

Samsung Galaxy A23 sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio

Le patch di sicurezza di maggio includono correzioni per 7 falle di livello critico, 23 falle di livello elevato e 3 falle di livello moderato: il nostro consiglio è di scaricare e installare immediatamente l’aggiornamento non appena disponibile in modo da incrementare la sicurezza del vostro dispositivo.

Tutti gli utenti muniti del device di Samsung possono controllare manualmente la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA non appena sarà disponibile. Infine, se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma con una scheda tecnica da top di gamma, vi segnaliamo che l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G è in offerta su Amazon con il 41% di sconto.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Giorno dopo giorno il team di sviluppo della One UI rilascia aggiornamenti software con le patch di sicurezza di maggio, finora disponibili su questi device:

