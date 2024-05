Nothing Phone (2a): presto arriverà anche in BLU (RUMOR)

In queste ore apprendiamo che il Nothing Phone (2a) arriverà anche in blu; ci sarà presto una nuova iterazione per il midrange della startup di Carl Pei.

Nothing Phone (2a): cosa sappiamo del nuovo colore?

Stando a quanto si legge infatti, pare che la società cinese abbia lanciato una nuova edizione del Nothing Phone (2a) in India. Al momento non sappiamo molto circa l’eventuale distribuzione internazionale. È stato annunciato in India ma potrebbe presto venir commercializzato anche nel resto del mondo. L’insider Technerd su X ha dichiarato che questa è una versione speciale esclusiva. Onestamente noi vorremmo vederla anche qui, in Europa. Ci sono anche immagini di come è il prodotto in tutto il suo splendore.

Voi cosa ne pensate? Vi piace? Vi ricordiamo che il midrange di Nothing è un gadget pazzesco, dotato di interfaccia Glyph, con una back cover esclusiva. Ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici FullHD+ (2412 x 1080 pixel) con refresh rate di 120 Hz, luminosità di picco di 1300 nit e vetro Gorilla Glass 5 a protezione del tutto. Sotto la scocca vanta un processore MediaTek Dimensity 7200 Pro; è venduto in due configurazioni con 8 o 12 GB. C’è poi una batteria da 5000 mAh che si ricarica a 45W. La skin è NothingOS 2.5 basata su Android 14.

Sul fronte fotografico troviamo un Sony IMX615 da 32 Megapixel e posteriormente abbiamo due ottiche da 50 Megapixel. Quello principale è un ISOCELL S5KG9 di Samsung coadiuvato da un Samsung JN1. C’è il modem Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.3, il Dual 5G e l’NFC per i pagamenti. È dotato della certificazione IP54. Il fingerprint è in-display. Al momento non è disponibile su Amazon ma vi è il Nothing Phone (1) a soli 369,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo e non pensateci troppo. È un best buy a questa cifra.