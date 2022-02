Samsung Galaxy S10 si aggiorna: correte a installare l'update

Continua senza sosta l'incredibile lavoro del team di sicurezza di Samsung che in queste ore sta rilasciando le patch di sicurezza di febbraio per la serie Samsung Galaxy S10, dopo che alcune ore fa le aveva portata anche su Samsung Galaxy A52s.

Dalle prime informazioni pubblicate in rete in queste ore, infatti, apprendiamo che Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e stanno ricevendo le ultime correzioni di sicurezza in Europa.

Samsung Galaxy S10 si aggiorna con le patch di sicurezza di febbraio

Ecco nel dettaglio i firmware attualmente in rilascio:

Samsung Galaxy S10 > G973USQS6HVA1

Samsung Galaxy S10e > G970USQS6HVA1

Samsung Galaxy S10+ > G975USQS6HVA1

Samsung Galaxy S10 5G > G977TUVS8GVA2

Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della classica notifica OTA che ne annuncia la disponibilità.

Le patch di febbraio includono correzioni per 2 falle di livello critico, 29 di livello elevato e 15 di livello medio; è altamente consigliato di installare l'aggiornamento non appena sia possibile farlo. Inoltre, come spesso accade, l'arrivo delle patch di sicurezza viene sfruttato da Samsung anche per includere bug fix di vario tipo per migliorare l'esperienza di utilizzo del device e per rendere il sistema operativo più stabile.

Tutti i device aggiornati alle patch di sicurezza di febbraio

La lista aggiornata di tutti i device Samsung aggiornati con le patch di questo mese:

