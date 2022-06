Samsung Galaxy Note20, patch di maggio e novità per la fotocamera

Mentre scopriamo quali sono i device Galaxy S e Galaxy Note di Samsung che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 13, in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout in Europa di un importante aggiornamento software per Samsung Galaxy Note20 che introduce le patch di sicurezza di maggio e anche varie novità per la fotocamera.

Infatti, com’è possibile notare dalle prime informazioni pubblicate in rete e dal changelog ufficiale che accompagna il firmware N981BXXU4FVE7 e N986BXXU4FVE7, rispettivamente per Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra, talaltro in forte sconto su Amazon, gli smartphone top di gamma di Samsung dispongono adesso della modalità Enhanced Night Portrait che permette di scattare foto ritratto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Samsung Galaxy Note20 riceve le patch di maggio in Europa e novità per la fotocamera

Ma non finisce qui: all’interno dell’update trovano posto anche importanti aggiornamenti per quanto riguarda alcune applicazioni proprietarie come Galaxy Wearable, PENUP, Samsung Note, Samsung Health, SmartThings, Samsung Members, Smart Switch, Calcolatrice e Registratore.

Le patch di maggio, invece, chiudono 7 falle di sicurezza di livello critico, 23 falle di sicurezza di livello elevato e 3 falle di sicurezza di livello moderato; il nostro consiglio è di installarle quanto prima controllando manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Continua incessantemente, giorno dopo giorno, l’ottimo lavoro del team di sicurezza della One UI per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di maggio, finora disponibili sui seguenti device:

