Android 13 non arriverà su questi Galaxy Note di Samsung

Da ormai diversi mesi il team di sviluppo di Google ha reso disponibile le Developer Preview e le beta pubbliche di Android 13, mentre Samsung si prepara per essere uno tra i più importanti OEM ad abbracciare la nuova versione del sistema operativo sebbene alcuni modelli di Galaxy Note resteranno ancorati ad Android 12 in quanto non compatibili con il nuovo OS.

Come abbiamo già visto nei giorni scorsi Android 13 sarà disponibile su un gran numero di device del colosso sudcoreano, ma è inevitabile che non tutti gli smartphone della serie Galaxy Note potranno godere delle novità della One UI 5.0 e del nuovo sistema operativo mobile di Google.

Gli smartphone Galaxy Note di Samsung che non sono compatibili con Android 13

Ecco la lista degli smartphone Galaxy Note che non saranno aggiornati ad Android 13:

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ 5G

Ovviamente la serie lanciata a febbraio 2019 continuerà a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza per altri due anni – ricordiamo che Samsung è attualmente l’unico OEM Android a garantire 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza per i propri smartphone serie Galaxy -, ma purtroppo non potranno godere delle molte novità presenti su Android 13. Discorso diverso per il modello Samsung Galaxy Note 10 Lite in quanto lanciato sul mercato con Android 10 a bordo.

Discorso diverso per il modello Samsung Galaxy Note 10 Lite in quanto lanciato sul mercato con Android 10 a bordo.

