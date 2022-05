Samsung Galaxy S20 FE (Exynos), ecco le patch di maggio: le novità

A distanza di qualche giorno dall’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per Samsung Galaxy S20 FE (versione Snapdragon), in queste ore il colosso sudcoreano ha avviato il rollout del nuovo firmware con le patch di questo mese per la versione con processore Exynos 990.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che il buon ex top di gamma Samsung sta ricevendo il firmware G780FXXS9DVE3 in molti Paesi asiatici ed europei.

Samsung Galaxy S20 FE (Exynos) riceve le patch di sicurezza di maggio

Le patch di sicurezza di maggio introducono importanti correzioni per ben 7 falle di sicurezza di livello critico, 23 falle di sicurezza di livello elevato e 3 falle di sicurezza di livello moderato; il nostro consiglio è di procedere immediatamente alla installazione dell’update non appena sarà possibile farlo.

A tal proposito, l’aggiornamento si può scaricare manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA non appena vi sarà possibile farlo.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Giorno dopo giorno il team di sviluppo della One UI di Samsung rilascia le patch di sicurezza per qualche nuovo device. Finora le patch sono disponibili per i seguenti device:

