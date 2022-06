Android 13 non sarà disponibile per i seguenti Galaxy S di Samsung

L’arrivo della Beta 2 di Android 13 durante il Google I/O di quest’anno svela che il colosso di Mountain View è a buon punto sulla tabella di marcia per quanto riguarda lo sviluppo del nuovo OS; presumibilmente lo è anche Samsung con i test interni della One UI 5.0, ma non tutti i Galaxy S disponibili sul mercato saranno compatibili con il nuovo sistema operativo.

Dopo aver scoperto quali sono i modelli di Galaxy Note di Samsung che non saranno aggiornati ad Android 13, in questo articolo prenderemo in considerazione quali sono gli smartphone della serie Galaxy S a rimanere ancorati ad Android 12.

Tutti i Galaxy S di Samsung che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 13

Prendendo in considerazione le nuove policy del colosso sudcoreano per quanto riguarda gli aggiornamenti software, tutti i device (smartphone e tablet) lanciati durante il 2021 saranno coperti da 4 aggiornamenti Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Ecco la lista di tutti i Galaxy S che non riceveranno la One UI 5.0:

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 5G

