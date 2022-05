Samsung Galaxy A53 5G, le patch di maggio arrivano anche in Italia

A distanza di poche ore dall’arrivo delle patch di sicurezza di maggio per Samsung Galaxy 20 FE (Exynos) e Samsung Galaxy A72, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout del nuovo update anche per Samsung Galaxy A53 5G che proprio oggi iniziano a fare capolino anche per i device disponibili in Italia.

Infatti, in base alle ultime indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che il team della One UI ha avviato il rollout del firmware A536BXXU2AVD7 in molti Paesi europei, tra cui il nostro.

Samsung Galaxy A53 5G si aggiorna con le patch di maggio, anche in Italia

All’interno delle patch di sicurezza di maggio sono presenti le correzioni per 7 falle di sicurezza di livello critico, 23 falle di sicurezza di livello elevato e 3 falle di sicurezza di livello moderato, motivo per cui vi consigliamo di installarle immediatamente non appena sarà possibile farlo.

A tal proposito, gli utenti muniti del device di Samsung possono scaricare manualmente tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica di aggiornamento OTA non appena vi sarà possibile farlo. Infine, vi ricordiamo che Samsung Galaxy A53 5G è il nuovo medio gamma di riferimento del colosso sudcoreano, già adesso in offerta su Amazon con il 36% di sconto.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Il team di sviluppo della One UI continua ad aggiornare un numero sempre maggiore di device: il modello di oggi si aggiunge alla nutrita lista di smartphone e tablet che hanno ricevuto le patch di questo mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.