Samsung Galaxy A42 5G, ecco le patch di maggio: correte ad aggiornarlo

A poche ore di distanza dalla pubblicazione di un interessante rumor che svela le dimensioni di Samsung Galaxy Z Fold4, quest’oggi il colosso sudcoreano continua a sbalordire per quanto riguarda l’attenzione riservata al supporto software e nello specifico al rilascio delle patch di sicurezza di maggio per il medio gamma Samsung Galaxy A42 5G, talaltro in offerta su Amazon.

Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che la compagnia sta avviando il rollout del firmware A426BXXU3DVE2 a partire da Taiwan; con tutta probabilità, considerando le nuove policy di Samsung per quanto riguarda gli aggiornamenti software, la build sarà disponibile anche nel nostro Paese nel giro di qualche giorno

Samsung Galaxy A42 5G sta ricevendo le patch di sicurezza di maggio

Le patch di sicurezza di maggio introducono importanti correzioni e chiudono 7 falle di sicurezza di livello critico, 23 falle di sicurezza di livello elevato e 3 falle di sicurezza di livello moderato; vi consigliamo di scaricarle e installarle il prima possibile controllandone la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Tutti i device Samsung aggiornati con le patch di sicurezza di maggio

Continua senza sosta l’ottimo lavoro del team di sicurezza della One UI per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di maggio, finora disponibili su questi device:

