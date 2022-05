Samsung Galaxy Z Fold4: spunta una cover che ne rivela le dimensioni

In queste ore sono trapelate sul web le prime immgini della cover protettiva del nuovo Samsung Galaxy Z Fold4, il prossimo top di gamma foldable dell’OEM sudcoreano.

Le foto confermano le indiscrezioni emerse in rete in queste settimane; si dice infatti che il dispositivo dovrebbe avere un aspect ratio differente con proporzioni migliorate che pare possano offrire un’esperienza utente completamente migliorata. Certo, le immagini che sono arrivate sul web indicano cambiamenti molto piccoli, ma rilevanti.

Samsung Galaxy Z Fold4 sarà più largo?

Il Galaxy Z Fold4 è il foldable che tutti i fan di Samsung attendono; il suo debutto è previsto per fine estate e oramai mancano pochissimi mesi. Man mano che ci avviciniamo alla data di lancio scopriamo nuovi dettagli importantissimi sul terminale. In primo luogo, leggiamo che ci sarà un aspect ratio differente. Il device sarà sì più largo ma dovrebbe essere alto come il device del 2021, il Galaxy Z Fold3 (a proposito, si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 1299,00€.

Abbiamo anche scoperto che il nuovo terminale sarà dotato di un’unità pieghevole più resistente e che la piega sarà molto meno evidente. Purtroppo non abbiamo modo di capire quali saranno le proporzioni precise per i due pannelli (interno ed esterno) ma prevediamo un gadget pià largo che lungo.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5 — Ice universe (@UniverseIce) May 27, 2022

Questo prodotto si potrà utilizzare – come i precedenti modelli – in più modi. Sarà ottimo sia come tablet che come smartphone classico, e queste nuove misure lo renderanno ancora più versatile per l’uso quotidiano.

Sotto la scocca dovremmo trovare lo Snapdragon 8+ Gen 1 appena annunciato, coadiuvato da 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria non espandibile. Si prevedono grosse novità anche per il comparto fotografico che, finalmente, godrà di un notevole upgrade. Avrà le medesime lenti di S22 Ultra, il super cameraphone del brand sudcoreano.

Sul prezzo di listino non sappiamo nulla; speriamo solo in un abbassamento del costo iniziale e in qualche promozione speciale per i primi periodi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.