HONOR 90: con l'offerta di oggi il prezzo crolla a 325€, è un VERO AFFARE (12/512 GB)

HONOR 90 diventa, sempre di più, il mid-range da comprare, grazie a un rapporto qualità/prezzo ottimo. La versione da 12 GB di RAM e 512 GB di storage dello smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 325 euro, beneficiando di uno sconto di 174 euro rispetto al listino. Il modello, con Garanzia Italia, è acquistabile anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.

HONOR 90 è in offerta: a questo prezzo è un affare

Una rapida analisi della scheda tecnica di HONOR 90 conferma la qualità dello smartphone. Tra le specifiche troviamo, infatti, il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 affiancato da 12 GB di memoria RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 67 W.

Il comparto fotografico è da smartphone di fascia superiore: c’è una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone è dotato anche di un ampio display AMOLED, con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Con la nuova offerta eBay, disponibile per un periodo di tempo limitato, HONOR 90 si conferma, sempre di più, lo smartphone da comprare. Ora, infatti, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 325 euro, con Garanzia Italia e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. L’offerta garantisce un risparmio di 174 euro rispetto al listino.