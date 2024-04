Samsung Galaxy A33 5G, il prezzo crolla sotto i 200€: BEST BUY del giorno

Il Samsung Galaxy A33 5G si posiziona come un solido dispositivo di fascia media. E’ equipaggiato con un display Super AMOLED da 6,4 pollici che offre una risoluzione Full HD+ e supporta una frequenza di aggiornamento di 90Hz, garantendo immagini nitide e movimenti fluidi​. In generale, le specifiche sono estremamente convincenti – con più di qualche asso nella manica molto interessante.

Oggi è in offerta su eBay ad un prezzo estremamente competitivo: grazie all’incredibile sconto del 35%, lo paghi solamente 199,90€. Ma rimane ancora poco tempo…

Sotto il cofano, il Galaxy A33 5G è alimentato dal chipset Exynos 1280, che fornisce un incremento significativo delle prestazioni rispetto al suo predecessore, soprattutto in termini di elaborazione AI e grafica. Questo lo rende adeguato per le esigenze quotidiane e per un’esperienza di gaming di livello medio.

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy A33 5G è equipaggiato con una configurazione quad-camera, che include una camera principale che ora supporta la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Menzione speciale anche per la batteria: con una capacità di 5000mAh garantisce un uso intenso senza preoccupazioni, mentre la ricarica rapida a 25W consente di ottenere autonomia extra in poco tempo.

In generale, se stai cercando uno smartphone eccellente senza per questo dover per forza spendere cifre importanti, noi ti suggeriamo assolutamente di puntare proprio sul Samsung Galaxy A33 5G: a maggior ragione perché con questo prezzo è un’opzione assolutamente irresistibile.