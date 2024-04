Questo smartphone Android è tuo ad un prezzo SHOCK: solo 49€

Se stai cercando uno smartphone Android a meno di 50 euro, l’Alcatel 1B è un’opzione che dovresti prendere in seria considerazione. Questo telefono offre tutte le funzionalità essenziali di cui potresti aver bisogno, tra cui chiamate, messaggi, fotografie, video, navigazione su internet, riproduzione musicale ed altro ancora. Inoltre, potrai contare su una batteria a lunga durata che ti permetterà di utilizzare il dispositivo per ore ed ore senza doverlo ricaricare frequentemente.

Approfitta di questa opportunità prima che sia troppo tardi: acquista all’istante il tuo Alcatel 1B su Amazon e risparmia grazie ad uno sconto a sorpresa del 9% che abbatte il prezzo dello smartphone fino a 49 euro.

Smartphone Alcatel 1B al minimo storico

Ad alimentare lo smartphone Alcatel 1B ci pensa il sistema operativo Android che, grazie al Play Store, offre accesso ad un’ampia gamma di applicazioni. Nella zona frontale troverai uno schermo generoso da 5,5 pollici con tecnologia IPS e risoluzione HD, che offre una soddisfacente esperienza di visualizzazione per la navigazione web e la fruizione di contenuti multimediali.

Non avrai problemi di spazio grazie ai 32 GB di memoria interna ed ai 3 GB di RAM, che assicurano un funzionamento impeccabile. La fotocamera da 8 MP cattura scatti di qualità ideale per la condivisione sui social media. La batteria da 3000 mAh, combinata con un processore efficiente dal punto di vista energetico, garantisce una buona autonomia per l’intera giornata. Inoltre, l’Alcatel 1B supporta la funzione Dual SIM.

Non lasciarti sfuggire quest’occasione ed aggiungi al carrello il tuo nuovo smartphone Alcatel 1B al prezzo più basso di sempre: nel giro di pochissimi giorni sarà fra le tue mani e non pagherai la spedizione.