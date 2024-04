POCO X6 Pro, prezzo bomba: su eBay oggi lo paghi solo 300€

Il Poco X6 Pro è un smartphone di fascia media che offre prestazioni eccezionali grazie al chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Supportato da 12 GB di RAM e ben 512 GB di storage, questo dispositivo si rivela una scelta robusta per gli utenti che cercano un’esperienza senza compromessi mantenendosi ampiamente sotto alla soglia critica dei 400€.

Usando il codice sconto “PIT10PERTE2024”, oggi su eBay può essere tuo ad appena 300€ – con un enorme risparmio sul suo normale prezzo di listino. Bisogna fare presto: le unità in offerta stanno andando rapidamente a ruba.

Il display del POCO X6 Pro è uno dei suoi punti di forza principali. Con una dimensione di 6.67 pollici, la tecnologia AMOLED e una risoluzione di 2712 x 1220 pixel, offre immagini nitide e colori vivaci. Il pannello supporta una luminosità che può raggiungere i 1,800 cd/m² e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo una visualizzazione fluida e piacevole.

Fin dal primo avvio, il Poco X6 Pro è equipaggiato con l’ultima versione di Android 14 arricchita dall’interfaccia proprietaria di POCO “HyperOS“. Il design è moderno, con un ampio modulo fotografico che occupa tutta la parte superiore della scocca posteriore. Il risultato è estremamente vincente e carismatico, specie nella bellissima colorazione gialla.

Il POCO X6 Pro dispone di un sistema di fotocamere versatile che include una fotocamera principale da 64 megapixel, una fotocamera ultra-wide, una per macro e un sensore di profondità. La presenza della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) sulla camera principale migliora significativamente la capacità di scattare immagini nitide e dettagliate.

Il POCO X6 Pro si posiziona come una solida opzione per chi cerca prestazioni di livello flagship senza spendere una fortuna. Oggi è tuo ad un prezzo ancora più competitivo del solito: usa il codice sconto “PIT10PERTE2024” per acquistarlo subito a soli 300€!