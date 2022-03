Samsung Galaxy Tab S6 e S6 Lite si aggiornano finalmente ad Android 12

Prosegue senza sosta l'incredibile impegno di Samsung per quanto riguarda il rilascio di Android 12 con la One UI 4.0: in queste ore il nuovo sistema operativo è finalmente pronto a fare il salto su Samsung Galaxy Tab S6 e Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in rete, scopriamo che i due tablet di fascia alta si stanno aggiornando in Europa con i firmware T865XXU5DVC3 (Samsung Galaxy Tab S6) e P615XXU4EVC5 (Samsung Galaxy Tab S6 Lite).

Android 12 sbarca su Samsung Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S6 Lite

È interessante notare come all'interno dei rispettivi firmware siano presenti patch di sicurezza differenti: nello specifico troviamo le patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy Tab S6 e le patch di sicurezza di marzo per Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Le prime includono correzioni per 46 falle di sicurezza di Android e 19 falle di sicurezza per la One UI, mentre le patch di marzo includono 50 correzioni suddivise in 2 falle di livello critico, 29 falle di livello elevato e 19 falle di livello moderato.

Gli utenti muniti dei tablet di Samsung possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento ad Android 12 tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA nel caso in cui non fosse ancora disponibile. In linea di massima il nuovo firmware dovrebbe essere ormai alle porte considerando che al momento è in propagazione in Germania.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Qui in basso la lista completa e aggiornata di tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0:

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Tab S6 : tutti i prezzi

Chi intende accedere ad un Samsung Galaxy Tab S6 può approfittare dell'offerta Trovaprezzi che ad oggi, con un prezzo pari a 22,90€, mette sul piatto lo sconto più generoso tra quelli disponibili.

Concentrate in questa tabella, ecco tutte le offerte accessibili.