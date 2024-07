Super Promo su HUAWEI MatePad Pro: il tablet da 13.2 pollici SCONTATISSIMO

Non solo Matepad e Watch, le offerte estive di HUAWEI coinvolgono anche i tablet, in particolare il top di gamma HUAWEI MatePad Pro. Oggi il dispositivo da 13 pollici è disponibile sul sito ufficiale a soli 791€, con in bundle la M-pencil di 3a generazione e la Smart Magnetic keyboard. Per sbloccare l’offerta completa, occorre inserire il codice coupon esclusivo ABMWAVE12 in fase di check-out, accedendo ad uno sconto del 12% che va a sommarsi al calo di prezzo già applicato di default.

Tablet top di gamma: performante, ultrasottile e ultraleggero

Tra io punti di forza del HUAWEI MatePad Pro c’è sicuramente il design, caratterizzato da uno spessore e un peso estremamente ridotti, appena 5.5 millimetri e 580g. Il display imponente da ben 13.2 pollici occupa la quasi totalità del pannello frontale, grazie a cornici sottilissime e alla tacca notch in alto, che ingloba il sensore di luminosità e la fotocamera frontale.

Sul retro, la scocca in metallo opaco è interrotta soltanto dal modulo fotografico principale, composto da un’ottica principale da 13MP e una grandangolare da 8MP. Il sistema garantisce ottime prestazioni fotografiche, cosa più unica che rara per un tablet.

Il display da 13.2 pollici è un OLED con refresh rate a 144Hz e 1000 nit di luminosità massima. Si tratta di un pannello eccellente, la qualità d’immagine porta il Matepad Pro ai vertci della categoria tablet e garantisce una riproduzione cromatica federe e una piacevolezza d’uso estrema.

Utilizzando la cover con tastiera, inclusa in regalo durante questo round di offerte estive, il tablet diventa un vero e proprio laptop. In accoppiata con la nuova M-pencil di 3a generazione, la produttività raggiunge i massimi livelli e il tablet diventa estremamente versatile e adatto a qualunque esigenza lavorativa, creativa o di intrattenimento avanzato.

Non manca una dotazione hardware di fascia alta, con il SoC HUAWEI HiSilicon Kirin 9000W Octa-core e ben 12GB di memoria RAM e 256 GB di spazio interno ROM. La batteria a doppia cella è da 10100 mAh e garantisce al Matepad Pro 13 un’autonomia mai vista prima su un tablet di queste dimensioni. Inoltre, grazie alla ricarica SuperCharge brevettata, il tablet si ricarica da 0 al 100% in appena 60 minuti.

A chiudere il cerchio c’è la nuova versione del sistema operativo HarmonyOS, in grado di gestire al meglio i processi in esecuzione, ottimizzando al massimo l’efficienza energetima ma senza ridurre le prestazioni del SoC. Non mancano funzioni avanzate, basate su protocolli di intelligenza artificiale, come AI Voice, AI Lens, AI Touch, AI Tips e AI Search.

OFFERTA senza precedenti con questo COUPON

Grazie al coupon ABMWAVE12, da inserire in fase di check-out per sbloccare lo sconto del 12%, HUAWEI MatePad Pro 13.2 è disponibile sul sito ufficiale a soli 791€. Acquistando il tablet durante questo periodo di offerte, si riceve in omaggio la cover con tastiera Smart Magnetic keyboard e la penna M-pencil di 3a generazione, per completare un setup di fascia alta.