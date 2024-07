Il Google Pixel Tablet con stand è nuovamente in offerta: prezzaccio imperdibile

E’ uno dei tablet Android più interessanti tra quelli usciti nell’ultima stagione, complice una genialata davvero clamorosa: il Google Pixel Tablet si trasforma in uno smart speaker, grazie alla base che funge non soltanto da stazione di ricarica, ma anche da stand con potenti altoparlanti integrati.

Questo tablet è tornato nuovamente in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo, grazie ad un imperdibile sconto di ben 100€. Se sei sufficientemente veloce, lo puoi pagare appena 499€ invece di 599€. Il pacchetto in questione, oltre al tablet, include già anche la base di ricarica.

Il Google Pixel Tablet è dotato di un display da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600, che offre una qualità visiva straordinaria. Il pannello LCD garantisce colori vivaci, dettagli nitidi e angoli di visione ampi, rendendo il tablet ideale per la visione di film, la lettura, la navigazione web e il gaming. La luminosità elevata assicura che il contenuto sia facilmente visibile anche in condizioni di luce intensa.

Sotto la scocca, il Pixel Tablet è alimentato dal processore Google Tensor. Questo processore, combinato con 8 GB di RAM, permette di gestire facilmente il multitasking, eseguire applicazioni impegnative e giochi con grafica avanzata senza rallentamenti.

Non sappiamo quanto ancora durerà questa promozione. Per questo motivo, ti consiglio di metterlo subito nel carrello per assicurartelo a soli 499€. Al momento del checkout potrai scegliere di pagarlo a rate, rendendo l’offerta ancora più comoda e accessibile.