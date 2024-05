Recensione Google Pixel 8a: il medio gamma da non farsi scappare

Con l’anticipo di una settimana rispetto al tanto atteso Google I/O di quest’anno, il colosso tecnologico ha svelato il suo ultimo gioiello di fascia media: il Pixel 8a. Questo nuovo arrivato si inserisce con sicurezza nella già consolidata famiglia “Made by Google“, affiancando i suoi illustri fratelli maggiori, il Pixel 8 e il Pixel 8 Pro. Ma non è tutto: il Pixel 8a amplia l’ecosistema Google aggiungendosi ai Pixel Tablet, Pixel Watch 2, Pixel Buds Pro e Buds A.

Sebbene posizionato come un dispositivo di fascia media, il Pixel 8a non delude affatto sul fronte delle caratteristiche. Anzi, si potrebbe affermare che sia un vero e proprio “dispositivo top” mascherato da smartphone di fascia media. Questo perché, come vedremo nelle prossime righe, offre praticamente tutte le caratteristiche distintive dei modelli di fascia superiore. E con le offerte di lancio che esamineremo più avanti, diventa un vero affare per gli amanti della tecnologia. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha da offrire questo nuovo gioiello.

Confezione e design

L’imballaggio minimalista, tipico dei prodotti Google, si sposa con l’attenzione all’ecosostenibilità: una scelta che fa eco alle crescenti preoccupazioni ambientali nel settore della tecnologia. Oltre al telefono stesso, all’interno della confezione troviamo gli accessori essenziali: un cavo USB-C, un adattatore da USB-C a USB-A e lo strumento per l’estrazione della SIM.

Appena si afferra il dispositivo, la prima sensazione è di armonia: gli angoli arrotondati, già presenti nel Pixel 8, sono ulteriormente raffinati, conferendo uno stile che si preannuncia all’avanguardia, in sintonia con le anticipazioni sulla serie 9. I bordi attorno al display, seppur visibili, mantengono un profilo discreto, contribuendo a mantenere le dimensioni compatte del telefono.

Le dimensioni del Pixel 8a sono sostanzialmente simili al suo predecessore, con una struttura leggermente più leggera e sottile. La combinazione di alluminio riciclato per il telaio e policarbonato per la scocca posteriore offre un equilibrio tra solidità e leggerezza. Le nuove colorazioni, come l’azzurro cielo e il verde aloe, aggiungono freschezza alla gamma, mentre la barra orizzontale posteriore mantiene la coerenza estetica con il modulo fotografico.

Sul fronte, il display Actua OLED da 6,1” offre un’esperienza visiva di alta qualità, con una risoluzione FHD+ e una luminosità eccezionale fino a 2000nits. Il supporto al refresh a 120Hz assicura una fluidità senza precedenti nelle interazioni quotidiane. Non mancano le caratteristiche tipiche dei Pixel, come il lettore d’impronte sotto lo schermo e la selfie-cam nel forellino, entrambi parte integrante dell’esperienza di sblocco sicuro e delle chiamate in vivavoce.

La cura per i dettagli si estende alla scocca posteriore e al vetro anteriore, entrambi caratterizzati da bordi arrotondati che conferiscono un tocco di eleganza e comfort. La resistenza certificata IP67 offre una protezione aggiuntiva contro polvere e liquidi, assicurando una durata nel tempo.

Pixel 8a si presenta, dunque, come un concentrato di tecnologia e stile, che risponde alle esigenze di chi cerca un dispositivo affidabile e all’avanguardia. La sua combinazione di design raffinato, prestazioni elevate e funzionalità innovative lo rendono un’opzione allettante per gli appassionati di tecnologia che desiderano rimanere al passo con le ultime novità del settore.

Caratteristiche

Il cuore pulsante del nuovo Pixel 8a è rappresentato dallo stesso processore di fascia alta che ha già conquistato gli utenti della serie 8: il Google Tensor G3. Questo chipset offre prestazioni da top di gamma e è affiancato dal chip Titan M2, garante della sicurezza e della privacy dei dati personali. Ma non è tutto: l’offerta di archiviazione si amplia considerevolmente, con opzioni che includono 8GB di RAM LPDDR5x e memorie interne da 128GB o 256GB in tecnologia UFS 3.1.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Pixel 8a è equipaggiato con tutte le funzionalità tipiche di Google, compresa la VPN di Google One, che resta gratuita per tutti gli utenti degli smartphone Pixel, incluso questo nuovo modello.

Sul fronte delle connettività e dei sensori, il Pixel 8a non delude: offre il supporto alle reti 5G, WiFi 6E tri-banda, Bluetooth 5.3 con protocolli audio a bassa latenza, NFC per i pagamenti contactless, e un GPS dual-band compatibile con tutti i sistemi globali di navigazione. Inoltre, vanta una serie completa di sensori, tra cui luminosità, prossimità, accelerometro, giroscopio, magnetometro e barometro.

La batteria da 4492mAh è leggermente più capiente rispetto ai suoi predecessori, garantendo un’autonomia che supera agevolmente la giornata lavorativa. Inoltre, gli algoritmi di ottimizzazione energetica di Google, come la batteria adattiva e la modalità di risparmio energetico, contribuiscono ulteriormente a prolungare la durata della batteria. Per quanto riguarda la ricarica, il Pixel 8a supporta il PD 3.0 da 18W e la ricarica wireless Qi, garantendo opzioni flessibili per ricaricare il dispositivo.

Il sistema operativo preinstallato è Android 14, con la garanzia da parte di Google di almeno 7 anni di aggiornamenti, inclusi i tanto attesi Feature Drop periodici e tutte le caratteristiche tipiche dei dispositivi Pixel.

Fotocamera

Google ha sempre fatto della qualità fotografica uno dei punti di forza dei suoi smartphone, e il nuovo Pixel 8a non fa eccezione. Coniugando una selezione accurata di sensori fotografici con il sofisticato software esclusivo dei Pixel, Google offre un’esperienza fotografica senza pari.

Il Pixel 8a presenta una configurazione hardware simile al suo predecessore, il 7a, ma con tutte le migliorie degli algoritmi fotografici e le funzionalità avanzate di Google Foto tipiche dei modelli di fascia superiore. Il sensore principale è un Sony IMX787 da 64MP Quad PD, con dimensioni di 1/1,73”, apertura f/1.89 e pixel da 0,8µm. Questo sensore offre una visione ampia a 80°, supportata da una doppia stabilizzazione OIS+EIS e possibilità di zoom lossless 2x e zoom ad alta risoluzione fino a 8x. A completare l’arsenale fotografico c’è un ultra-grandangolo Sony IMX712 da 13MP con apertura f/2.2, che permette una visione estremamente ampia a 120° e messa a fuoco PDAF dual pixel. I video possono essere registrati fino a 4K@60fps.

La fotocamera per i selfie da 13MP utilizza lo stesso sensore Sony IMX712, con una lunghezza focale di 20mm per ottenere un angolo di visione di 96,5°. Anche in questo caso, è possibile registrare video fino a 4K, ma con 30fps.

Il Pixel 8a offre un’ampia gamma di funzioni fotografiche, tra cui gli scatti notturni con astrofotografia, la lunga esposizione e i video in panning cinematografico. Le funzionalità di Google Foto, come lo scatto migliore per catturare l’espressione perfetta o selezionare il momento ideale di un soggetto in azione, insieme alla gomma magica (anche audio) e al magic editor, garantiscono un’esperienza fotografica completa. Gli algoritmi come foto nitida, viso nitido e real tone contribuiscono a ottenere scatti di altissima qualità.

Pixel 8a dimostra ancora una volta l’eccellenza della Google Camera e conferma che non è sufficiente avere un buon sensore per ottenere immagini di qualità elevata. Con il suo repertorio di funzionalità avanzate e la precisione dei dettagli, il Pixel 8a si distingue come uno dei migliori smartphone per gli amanti della fotografia, soprattutto nel segmento di riferimento.

Disponibilità e prezzo

Dal 14 maggio sarà finalmente possibile mettere le mani sul nuovo Google Pixel 8a, disponibile in tre affascinanti colorazioni: grigio creta, nero ossidiana e le nuove, fresche azzurro cielo e verde aloe. Questo gioiello tecnologico si propone con due opzioni di memoria interna: 128GB al prezzo di €549 e 256GB al prezzo di €609 (attualmente disponibile solo nella variante nero ossidiana). I canali di vendita ufficiali includono il Google Store, Amazon, Unieuro e Vodafone, che offrono anche promozioni allettanti per il periodo di lancio.

Tra le promozioni più interessanti, l’operazione di trade-in permette di ottenere un vantaggio extra restituendo un vecchio smartphone. Nei negozi Vodafone, fino al 2 giugno, è possibile ricevere un extra di €100 di valutazione, mentre nei negozi Unieuro, fino al 12 giugno, l’extra sale addirittura a €150. Sul Google Store, fino al 3 giugno, è previsto un extra di €150 di valutazione insieme a uno sconto del 50% sulle Pixel Buds A. Su Amazon, il trade-in è valido solo fino al 20 maggio; dal 21 maggio al 3 giugno, verrà invece fornito un voucher del valore di €100 per l’acquisto di altri prodotti dell’ecosistema Pixel, come smartphone, tablet, smartwatch o auricolari.

Conclusioni

In conclusione, il Pixel 8a si rivela un dispositivo solido e performante, abbinando le eccellenze della fotocamera Google a un design rinnovato che ha saputo conquistarci pienamente. Tuttavia, è importante porre l’attenzione sul prezzo: con un incremento rispetto al Pixel 7a, che lo porta a 549 euro, ci troviamo a un passo dal costo di alcuni Pixel 8 presenti in diversi store online. A parità di prezzo, è comprensibile optare per il modello superiore, sebbene le differenze non siano così marcate.

Tuttavia, considerando l’opportunità di ottenere un valore extra tramite il trade-in del vecchio smartphone durante il periodo di lancio, è possibile accaparrarsi questo gioiellino per circa 400 euro o anche meno, rendendolo un affare reale. Resta da vedere se saranno previste ulteriori promozioni nei prossimi mesi, ma è plausibile immaginare che, con il passare del tempo, il Pixel 8a potrebbe essere disponibile a prezzi intorno ai 350-400 euro, seguendo il trend del suo predecessore lo scorso anno.

In ogni caso, il Pixel 8a è uno smartphone che offre un’esperienza d’uso gratificante e che sicuramente non deluderà le aspettative degli appassionati di tecnologia.