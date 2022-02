Samsung rilascia Android 12 per questo incredibile medio gamma

Continua l'incredibile lavoro di Samsung per quanto riguarda il rilascio di nuovi aggiornamenti software che, oltre a riguardare le patch di sicurezza di febbraio, interessano anche numerosi device che come il modello Samsung Galaxy A52 5G si stanno aggiornando ad Android 12 con la One UI 4.0.

Samsung Galaxy A52 5G riceve l'aggiornamento ad Android 12

In base alle ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che il sopracitato device sta ricevendo l'ultima versione dell'OS di Google anche negli USA con il firmware A526U1UEU4CVA4 per tutti gli utenti con SIM AT&T, Bluegrass Cellular, Cellular South, Comcast, C-Spire, T-Mobile, Verizon e Xfinity Mobile.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy A52 5G possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la ricezione della notifica OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Ecco la lista completa e aggiornata dei device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0: