iPad Air 2022 (Wi-Fi + Cellular) in offerta: prezzo top e pagamento anche a rate

Su Amazon è possibile acquistare l’iPad Air con connettività 5G ad un prezzo decisamente invitante. Parliamo del modello uscito nel 2022, con il potente chip M1 e nella versione da 64GB. Oggi può essere tuo a 768€, con la possibilità di spezzare l’importo in più pagamenti mensili scegliendo Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

L’iPad Air 2022 è dotato del potente chip M1 di Apple, lo stesso utilizzato nei modelli di iPad Pro e nei nuovi MacBook. Questo chip a 8 core garantisce prestazioni eccezionali e una grafica straordinaria, rendendo l’iPad Air adatto sia per attività creative come il fotoritocco e la produzione video, sia per il multitasking più avanzato. Inoltre, il chip M1 offre un’efficienza energetica migliorata, che si traduce in una durata della batteria prolungata.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone, ampia gamma cromatica P3 e rivestimento antiriflesso offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi. Questo schermo è ideale per guardare film, lavorare su progetti grafici o semplicemente navigare sul web con il massimo del comfort visivo​.

La connettività 5G integrata nel modello Cellular permette di navigare in internet ad alta velocità ovunque ci sia copertura di rete, rendendolo perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo portatile con connettività sempre disponibile. Richiede ovviamente una SIM compatibile e un piano dati.

Con l’offerta attualmente in corso, l’iPad Air Wi-Fi + Cellular può finalmente essere tuo ad un prezzo abbordabile. Non perdere questa occasione: acquistalo subito in forte sconto.