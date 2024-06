realme GT 6: il flagship killer del 2024? (recensione)

Lo smartphone pronto a dare battaglia ai top di gamma senza timori reverenziali grazie a specifiche hardware di alto livello, estetica ricercata e distintiva, una fluidità generale che ha pochi pari sul mercato e un prezzo giusto rispetto alla qualità generale. Questo è realme GT 6, uno smartphone veramente ben fatto e con tanta sostanza dalla sua. Lo abbiamo provato per diversi giorni, prima del lancio ufficiale, utilizzandolo come nostro telefono principale e in questa recensione proveremo a mettere in risalto i tantissimi pregi e i (pochissimi difetti) che lo rendono, senza ombra di dubbio il vero flagship killer del 2024.

Design e Costruzione

Il realme GT 6 sfoggia un design elegante e moderno, disponibile nei colori Fluid Silver (quello provato da noi) e Razor Green. La cover posteriore è veramente iconica con uno specchio che incornicia il comprato delle tre fotocamere, e una combinazione di texture metalliche lucide e opache che rendono questo GT 6 uno smartphone veramente molto piacevole da vedere. Il dispositivo misura 162mm x 75mm x 8.6mm e pesa 199g, offrendo una sensazione equilibrata in mano. L’uso del Corning Gorilla Glass Victus 2 garantisce una durata contro cadute e graffi, rendendolo un compagno affidabile per l’uso quotidiano.

Prestazioni

Al cuore del realme GT 6 c’è il chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. L’architettura del chipset include un core principale da 3.0GHz X4, assicurando un multitasking senza interruzioni e una gestione superiore dei compiti. Il dispositivo è in grado di gestire senza sforzo applicazioni e giochi intensivi. Le prestazioni di gioco del GT 6 sono ulteriormente migliorate dal Geek Power Tuning e dalla modalità GT Boost, che consentono agli utenti di personalizzare le frequenze di CPU e GPU per un’esperienza di gioco ottimizzata. Insieme alla GPU Adreno 735 e al processo TSMC a 4nm, realme GT 6 garantisce un gameplay fluido anche nei titoli graficamente più impegnativi come PUBG e Genshin Impact, supportando fino a 120 FPS.

Eccellente anche il sistema di raffreddamento Iceberg Vapor Cooling System: lo abbiamo messo decisamente sotto stress, non con i videogiochi, ma utilizzando realme GT 6 come navigatore in macchina, sotto il sole delle 12 a Roma e senza aria condizionata, con Google Maps attivo per un’ora e trenta, e anche come hotspot mobile per fornire connettività ad un altro smartphone. Lo smartphone è rimasto sempre freddo sulla backcover e soprattutto reattivo. Una prova di forza che ci ha convinti della qualità del sistema di raffreddamento di cui è dotato.

Display

Il realme GT 6 è dotato di un display AMOLED da 6.78 pollici con una risoluzione di 2780×1264 pixel e una luminosità di picco di 6000 nit, rendendolo il display per smartphone più luminoso disponibile, superiore ad tanti top di gamma come il Galaxy S24 Plus che si ferma a “soli" 2600 nits. Questo display, di tipo LTPO, ultra-luminoso garantisce visibilità anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo perfetto per l’uso all’aperto. Il refresh rate a 120Hz e il touch sampling rate a 2500Hz offrono un’esperienza utente fluida e reattiva, essenziale per il gaming e lo scorrimento dei contenuti.

Il display supporta una profondità di colore a 10 bit e il 100% della gamma cromatica P3, offrendo colori vividi e accurati. Include anche Dolby Vision per un’esperienza visiva migliorata. Al di là delle specifiche possiamo confermare come, testandolo in spiaggia, con luce solare diretta, il display è risultato sempre ottimamente visibile.

Sistema Fotografico

Il realme GT 6 è dotato di un avanzato sistema a tripla fotocamera da 50MP. La fotocamera principale utilizza il sensore Sony LYT-808 con un grande sensore da 1/1.4" e un’apertura f/1.69, garantendo prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione e dettagli ricchi. Il sistema di fotocamere è dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), migliorando la stabilità e la chiarezza sia nelle foto che nei video.

Il teleobiettivo periscopico da 50MP e l’obiettivo ultra grandangolare offrono versatilità, permettendo agli utenti di catturare ritratti mozzafiato e paesaggi ampi con facilità. Il motore HyperTone Image elabora le immagini nel dominio RAW, migliorando la resa tonale e rendendo ogni scatto professionale.

La modalità AI Night Vision è una caratteristica molto utile, permettendo di registrare video chiari in ambienti estremamente bui. Questa modalità, insieme alle funzionalità AI come Smart Loop, migliora la comodità e l’efficienza dell’utente. Si tratta di un utilizzo dell’AI sicuramente pragmatico e attento alle esigenze degli utenti.

Immagini

Durata della Batteria e Ricarica

Il realme GT 6 è equipaggiato con una batteria da 5500mAh, fornendo fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. Il dispositivo supporta la ricarica rapida 120W SUPERVOOC, capace di caricare la batteria al 50% in soli 10 minuti e di completare la carica in 28 minuti. Questa capacità di ricarica rapida, combinata con la tecnologia di Ricarica Intelligente, garantisce la salute e la sicurezza della batteria anche in condizioni estreme.

Stando a quanto comunicato da realme la longevità della batteria è impressionante, mantenendo oltre l’80% della capacità dopo 1600 cicli di carica, che si traducono in circa quattro anni di utilizzo quotidiano. Questo rende il GT 6 un dispositivo affidabile per l’uso a lungo termine, alleviando le preoccupazioni per il deterioramento della batteria. Le nostre prove su strada hanno confermato una durata della batteria veramente fenomenale, in una giornata di utilizzo intenso, fatto di mail, navigatore, visione di due episodi di una serie TV su Prime Video, chat su Skype e WhatsApp, il realme GT 6 è arrivato a sera con ben il 70% di batteria ancora disponibile. Segno questo che l’ottimizzazione del software e della batteria è stato fatto veramente bene da realme.

Connettività e Funzionalità Aggiuntive

Il realme GT 6 eccelle nella connettività con il suo avanzato Antenna Array Matrix 2.0, garantendo una ricezione del segnale stabile e veloce. Supporta il Wi-Fi 6, offrendo una larghezza di banda superiore e prestazioni più fluide per il gaming online e lo streaming. La funzionalità NFC a 360° espande l’usabilità delle interazioni NFC, rendendo le transazioni senza contatto più convenienti. Peccato non sia disponibile il supporto, ormai sempre più diffuso, alle eSIM. Sempre comoda la funzionalità presente di IR Blaster che consente di controllare da smartphone tramite infrarossi tantissimi elettrodomestici, dai televisori ai condizionatori.

Il dispositivo è inoltre dotato di doppi altoparlanti stereo certificati Hi-Res Audio, fornendo un suono di alta qualità per la multimedialità e il gaming. Il sensore di impronte digitali sotto il display offre uno sblocco rapido e sicuro, completato dal riconoscimento facciale.

Software ed Esperienza Utente

Basato su realme UI 5.0 e Android 14, il GT 6 offre un’esperienza utente fluida e intuitiva. Funzionalità come AI Smart Loop e animazioni intuitive migliorano l’usabilità, mentre il File Dock facilita il trasferimento di informazioni tra le app. La privacy è una priorità con caratteristiche come Picture Keeper e Strong Box, garantendo la sicurezza dei dati. Unico neo di realme, a nostro avviso, è quello di dotare lo smartphone di app poco utili o che difficilmente verranno usate come ad esempio il browser Internet o altre app come App Market che secondo noi hanno poco senso.

Conclusioni

Il realme GT 6 è senza dubbio un vero flagship killer, offrendo prestazioni di alto livello, un display veramente brillante e con una resa dei colori eccellente, capacità fotografiche avanzate e una durata della batteria eccezionale. Il suo design innovativo, le caratteristiche complessive e un ottimo rapporto qualità prezzo, lo rendono uno dei migliori smartphone del 2024. Questo smartphone è in vendita già a partire da oggi 20 giugno su Euronics, mentre arriverà anche su Amazon, a partire dal 21 giugno, con un bundle molto interessante: realme GT 6 16+512GB +realme Buds Air 6+caricatore da 120W a 699.99 invece di 799€, la versione 12+256 a 599€ invece di 699,99€ e per finire la versione 8+256GB a 549,99€ invece di 599,99€.

realme GT 6: pregi

Prestazioni ottime grazie al Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, potente ed efficiente lato energetico.

Display di Alta Qualità con luminosità di picco di 6000 nits,

Tripla Fotocamera da 50MP: Include il sensore Sony LYT-808 con OIS, teleobiettivo periscopico e obiettivo ultra grandangolare, garantendo foto e video di alta qualità.

Durata della Batteria e Ricarica Rapida, può fornire fino a due giorni di utilizzo con una singola carica.

Design e Costruzione: Nano-mirror Back Cover: Design elegante con texture metalliche lucide e opache.

Ottimo sistema di raffreddamento.

In confezione è inclusa una cover di protezione.

realme GT 6: difetti