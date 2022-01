Samsung Galaxy Note20 si aggiorna: ecco le novità

In questi ultimi giorni il team di sviluppo di Samsung sta spingendo sul pedale dell'acceleratore per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza di gennaio: infatti, dopo essere arrivate su Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy A01, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy S20 FE 5G e anche Samsung Galaxy Z Fold3, in queste ore i modelli Samsung Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra stanno ricevendo le patch di aggiornamento relative al mese di gennaio.

Samsung Galaxy Note20 e Note20 Ultra ricevono le patch di sicurezza di gennaio

Dalle prima informazioni pubblicate in rete scopriamo che il firmware N98xFXXS3EULH è attualmente in fase di rilascio per un gran numero di Paesi, tra cui c'è anche l'Italia:

Uzbekistan

Ucraina

Svizzera

Slovenia

Russia

Romania

Portogallo

Polonoia

Olanda

Lussemburgo

Kazakistan

Ungheria

Germania

Francia

Repubblica Ceca

Bulgaria

Austria

Gli utenti muniti dei sopracitati device possono controllare la disponibile dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica di aggiornamento software.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Oltre all'arrivo delle patch di sicurezza di gennaio, il team di sviluppo di Samsung è impegnato anche a pubblicare l'aggiornamento con Android 12 e la One UI 4.0 per un gran numero di device tra smartphone e tablet. Ecco quali sono i dispositivi finora aggiornati all'ultima versione dell'OS mobile di Google:

