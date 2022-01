Samsung Galaxy Tab S6 Lite si aggiorna: ecco le novità

Dopo l'arrivo di Android 12 su Samsung Galaxy A52s 5G, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a pubblicare le patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Ad oggi, il tablet di fascia medio-alta di Samsung è il primo a montare le correzioni di sicurezza di gennaio che l'azienda aveva descritto per filo e per segno qualche giorno fa.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite riceve le patch di sicurezza di gennaio

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il tablet sta ricevendo il firmware P615XXS4DUL5 a partire dalla Francia: con ogni probabilità la build verrà presto rilasciata anche negli altri paesi dell'Unione Europea, il che ci rende piuttosto fiduciosi che interesserà anche i device venduti nel nostro Paese.

Gli utenti muniti di Samsung Galaxy Tab S6 Lite possono scaricare le patch di questo mese tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile basterà attendere la notifica di aggiornamento OTA in arrivo nei prossimi giorni.

Device Android aggiornati ad Android 12

Nel mentre il colosso sudcoreano sta continuando ad aggiornare i propri device ad Android 12. Ecco la lista degli smartphone e tablet che hanno ricevuto il nuovo OS:

Le migliori offerte di oggi per Samsung Galaxy Tab S6 Lite : tutti i prezzi

22,90€ per un Samsung Galaxy Tab S6 Lite: quella di Trovaprezzi è attualmente la miglior soluzione in assoluto per accedere al device.

Ecco tutte le offerte accessibili oggi ordinate in questa tabella.