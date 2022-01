Samsung Galaxy Note 9 è più sicuro: ecco il nuovo update

A seguito della introduzione delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy Note20/Galaxy S20 e delle patch di gennaio per Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy S10 5G/S10 Lite, in queste ore il colosso sudcoreano ha pubblicato le patch di gennaio anche per l'iconico e intramontabile Samsung Galaxy Note 9.

Samsung Galaxy Note 9 riceve le patch di gennaio

Le informazioni pubblicate in rete indicano che il device di Samsung sta ricevendo il firmware N960USQS9FVA1 a partire dagli USA, il che ci rende piuttosto certi che nel corso dei prossimi giorni sarà disponibile anche per i device commercializzati anche nel nostro Paese. Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Tutti i dispositivi Samsung aggiornati ad Android 12

Il team di sviluppo della One UI sta anche lavorando duramente al rilascio di Android 12 con la One UI 4.0 per il maggior numero possibile di smartphone e tablet compatibili. Ad oggi il nuovo OS è stato rilasciato per i seguenti device:

