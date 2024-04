TRIPLA cam da 200MP, display a 120Hz e 174€ di SCONTO su eBay per HONOR 90 5G

L’ottimo mid-range Android HONOR 90 5G è attualmente in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente, il che lo rende senza ombra di dubbio uno tra i più interessanti device da acquistare oggi. Sfruttando lo sconto immediato del 35% che ti permette di risparmiare subito ben 174€, infatti, il device del colosso cinese può essere tuo a 325€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

Apprezzato e acclamato da tantissimi utenti per via del suo imbattibile rapporto qualità/prezzo, lo smartphone a marchio HONOR è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

HONOR 90 5G è in vendita su eBay con uno sconto fuori scala del 35%: occasione shock

Monta un eccellente pannello AMOLED curvo da 6.7 pollici a 120Hz, perfetto per guardare contenuti ad altissima risoluzione senza mai un calo di frame o di dettagli. Alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, inoltre, è presente anche un buon processore octa-core con 12GB di RAM e connettività 5G.

A tutto ciò si aggiunge poi un modulo fotografico di altissimo livello: HONOR 90 5G monta un sensore principale da ben 200MP in grado di scattare foto mozzafiato e registrare video ad altissima risoluzione.

Non è cosa da tutti i giorni trovare lo sconto immediato del 35% per l’eccellente mediogamma di HONOR, oggi in vendita su eBay al prezzo shock di 325€ con spedizione rapida e gratuita inclusa nel prezzo.