Samsung Galaxy S10 5G si aggiorna: tutte le novità

Mentre Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20 ricevono le patch di sicurezza di febbraio e Samsung Galaxy A71 quelle di gennaio, in queste ore il team di sviluppo di Samsung sta rilasciando le patch di sicurezza di gennaio anche per Samsung Galaxy S10 5G e Galaxy S10 Lite. Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che gli ex smartphone di fascia alta stanno ricevendo il firmware G770FXXS6FVA1 (Samsung Galaxy S10 Lite) e G977BXXUBGVA4 (Samsung Galaxy S10 5G) in Italia e in altri Paesi europei.

Samsung Galaxy S10 5G e S10 Lite ricevono le patch di gennaio

Oltre alle correzioni di sicurezza di questo mese, il nuovo firmware introduce miglioramenti e ottimizzazioni generali del sistema operativo al fine di rendere il device ancora più scattante e stabile. Gli utenti muniti dei sopracitati device possono scaricare le patch di gennaio tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Tutti i device Samsung aggiornati ad Android 12

Il processo di aggiornamento della One UI procede su due vie, una delle quali interessa l'importante rilascio di Android 12 con la One UI 4.0 per una vasta gamma di smartphone e tablet. Ecco la lista completa e aggiornata di tutti i device Samsung aggiornati all'ultima versione dell'OS di Google:

