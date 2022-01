Samsung Galaxy A71 è più sicuro: correte a scaricare l'update

Dopo l'introduzione delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy Note20, il primo device al mondo a ricevere le nuove correzioni, in queste ore lo smartphone Samsung Galaxy A71 si aggiorna con le patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio. Le informazioni pubblicate in rete indicano che l'azienda ha rilasciato il firmware A715FXXS8BVA4 a partire dal Brasile, ma è piuttosto lecito presumere che ben presto verrà esteso al resto dei mercati compreso il nostro.

Samsung Galaxy A71 riceve le patch di sicurezza di gennaio

Oltre alle già note novità legate alla sicurezza, è molto probabile che nella nuova build siano presenti anche correzioni di bug e altre problematiche pensate per migliorare la stabilità e le performance del telefono. Gli utenti muniti dello smartphone di fascia media di Samsung possono controllare la disponibilità del nuovo firmware tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la classica notifica OTA.

Tutti gli smartphone e tablet aggiornati ad Android 12

Mentre il team di sviluppo della One UI continua a pubblicare gli aggiornamenti di sicurezza di gennaio, il colosso sudcoreano spinge sul pedale dell'acceleratore per quanto riguarda il rilascio dell'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0. Ad oggi il nuovo sistema operativo è disponibile sui seguenti smartphone: