Samsung Galaxy Tab S7+ si aggiorna: ecco le novità

A seguito dei numerosi aggiornamenti software che nelle scorse ore hanno interessato Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Note 9 e Samsung Galaxy A50s, il colosso sudcoreano ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di gennaio anche per il tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S7+. Infatti, in base alle indicazioni pubblicate in rete, scopriamo che il tablet di Samsung è il primo della compagnia ad essere aggiornato alle patch relative al mese di gennaio, mentre arrivano già i primi update con le patch di febbraio.

Samsung Galaxy Tab S7+ si aggiorna con le patch di gennaio

All’interno del firmware T97*XXU2CVA5 da 250 MB vengono messe in risalto due importanti novità:

L’introduzione delle patch di sicurezza aggiornate al mese di gennaio

Il miglioramento della stabilità generale del dispositivo

L’update è attualmente in rilascio in Olanda e Belgio, il che ci rende piuttosto certi che nel corso delle prossime ore sarà disponibile anche per il nostro Paese. Tutti gli utenti muniti di Samsung Galaxy Tab S7+ possono controllare la disponibilità dell’aggiornamento tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere la notifica OTA.

Tutti i device aggiornati ad Android 12 con la One UI 4.0

Oltre agli update di sicurezza, il colosso sudcoreano sta spingendo sull’adozione di Android 12 e della One UI 4.0 per un gran numero di device, tra cui: