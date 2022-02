Samsung Galaxy S21 si aggiorna: tutte le novità

A stretto giro dal rilascio delle patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy Z Flip, in queste ore il colosso sudcoreano ha iniziato a rendere disponibili le patch di sicurezza di febbraio per Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. In base alle informazioni pubblicate in rete, infatti, l'ex serie top di gamma sta ricevendo la build a partire dagli USA.

Samsung Galaxy S21 riceve le patch di febbraio

Samsung Galaxy S21 sta ricevendo il firmware G991USQS5BVA6, Samsung Galaxy S21+ il firmware G996USQS5BVA6 e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G il firmware G998USQS5BVA6. Oltre alle patch di sicurezza di febbraio, inoltre, è probabile che Samsung abbia introdotto anche miglioramenti sotto il cofano e altre correzioni per rendere i device più fluidi e scattanti.

Gli utenti muniti dei device sopracitati possono controllare la disponibilità dell'update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l'arrivo della notifica OTA.

Tutti i device Samsung aggiornati alle patch di febbraio

Ecco la lista completa e aggiornata dei device di Samsung che hanno già ricevuto le patch di sicurezza di febbraio:

Tablet e smartphone Samsung aggiornati ad Android 12

Oltre alle patch di sicurezza di febbraio, il colosso sudcoreano sta continuando a rilasciare l'aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per molti device, tra cui: