Samsung Galaxy S20 FE 4G è ora più sicuro: correte ad aggiornarlo

Mentre Samsung sta iniziando a testare la One UI 4.1 su Samsung Galaxy S21 Ultra e si avvia alla implementazione della nuova versione anche sulla serie Samsung Galaxy S22, in queste ore scopriamo che il colosso sudcoreano sta avviando il rilascio delle patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy S20 FE 4G (con SoC Exynos 990 e Snapdragon 865) – il modello Samsung Galaxy S20 FE 5G ha già ricevuto la patch di gennaio la settimana scorsa.

Le patch di sicurezza di gennaio sbarcano su Samsung Galaxy S20 FE 4G

Disponibile con il firmware G780FXXS8DVA1, l'update include gli aggiornamenti di sicurezza di gennaio ed è attualmente in fase di rilascio nei seguenti Paesi:

Afghanistan

Iraq

Israele

Kenia

Libano

Libia

Malesia

Marocco

Nigeria

Pakistan

Filippine

Arabia Saudita

Sud Africa

Thailandia

Tunisia

Turchia

Emirati Arabi Uniti

Vietnam

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell'update tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

