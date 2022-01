Samsung Galaxy S22 arriverà con la nuova One UI: le novità

Nelle scorse ore abbiamo scoperto che Samsung Galaxy S21 Ultra è entrato nella fase di testing interno della One UI 4.1, la nuova versione della personalizzazione basata su Android 12 che verosimilmente vedrà il suo debutto il prossimo mese con il lancio della serie Samsung Galaxy S22. In queste ore, infatti, scopriamo ulteriori conferme (anche se si tratta di rumor) che la nuova gamma di smartphone di fascia alta arriverà con la One UI 4.1 out-of-the-box.

Samsung Galaxy S22 verrà lanciato con la One UI 4.1 a bordo?

Se il passato ci ha insegnato qualcosa circa i piani di lancio di Samsung, ogni smartphone di fascia alta è stato rilasciato con al fianco una nuova versione della personalizzazione Android: è quasi certo che anche quest’anno la compagnia non tradirà le aspettative dei suoi utenti e presenterà la One UI 4.1 per i nuovi Galaxy S22.

Inoltre, a stretto giro dalla presentazione dei device, è altamente probabile che l’intera gamma Samsung Galaxy S21 e Note20 riceveranno l’update alla One UI 4.1, mentre per il resto dei device di fascia alta come Samsung Galaxy Z Flip3 e Samsung Galaxy Z Fold3 arriverà solo dopo. In questo caso non è chiaro se la compagnia voglia attendere il rilascio ufficiale di Android 12L per integrare le ottimizzazioni e le nuove feature che abbiamo visto recentemente con il rilascio della Beta 2 di Android 12L.

Infine, per quanto riguarda le eventuale novità della One UI 4.1, notiamo ancora uno strano riserbo da parte dei più importanti leaker: è probabile che il colosso sudcoreano stia riuscendo a mantenere un alto livello di segretezza ma è solo questione di tempo prima che una buid del nuovo OS arriverà nelle mani di qualche noto leaker che ne svelerà le novità.