Samsung ha avviato lo sviluppo della nuova One UI su Galaxy S21 Ultra

Samsung non si perde in chiacchiere e fa partire i piani di sviluppo della One UI 4.1 per Samsung Galaxy S21 Ultra. L'attuale smartphone di fascia alta del colosso sudcoreano, infatti, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, sarebbe uno dei primi device a testare la nuova versione della One UI.

Parte lo sviluppo della One UI 4.1 su Samsung Galaxy S21 Ultra

Il firmware G998U1UEU5CVA4 è attualmente in fase di rilascio come build per i tester interni e sarà evidentemente oggetto di una fase più o meno lunga di valutazione prima di arrivare nel canale stable; di certo la compagnia non vuole ripetere i passi falsi di qualche mese fa che l'avevano costretta a ritirare l'update ad Android 12 per Samsung Galaxy Z Flip3 e Z Fold3.

Tutti i device Samsung aggiornati alla One UI 4.0

Mentre proseguono gli sforzi di sviluppo della nuova One UI, il colosso sudcoreano ha già presentato Android 12 con la One UI 4.0 per i seguenti device:

Che fine ha fatto l'aggiornamento ad Android 12 per il mio device?

Se il tuo device non ha ancora ricevuto il tanto atteso aggiornamento ad Android 12, scopri quando i vari OEM presenteranno l'update per il tuo smartphone.

