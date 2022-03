A distanza di qualche giorno dalla scoperta che Samsung Galaxy A71 non riceverà più aggiornamenti di sicurezza ogni trimestre ma bensì ogni semestre, il colosso sudcoreano ha iniziato la distribuzione del tanto atteso aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0.

L’aggiornamento, in base alle informazioni pubblicate in rete, è attualmente in distribuzione con il firmware A715FZHU8CVB6 a partire da Hong Kong e integra anche le patch di sicurezza di febbraio.

Samsung Galaxy A71 si aggiorna ad Android 12 con la One UI 4.0

Sebbene il changelog ufficiale dell’aggiornamento non sia disponibile in questo momento, sappiamo già cosa dobbiamo aspettarci: le patch di sicurezza di febbraio si occupano di chiudere 50 falle che mettevano a rischio la sicurezza e la privacy dei propri dati, mentre il nuovo OS di Google introduce il nuovo Material You, la dashboard della privacy, il nuovo sistema di permessi e numerose altre feature esclusive della One UI.

Gli utenti muniti del device possono controllare la disponibilità dell’update tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure attendere l’arrivo della notifica OTA nel corso delle prossime settimane.

La lista completa dei device che hanno ricevuto l’aggiornamento ad Android 12

Nel corso di questi mesi il colosso sudcoreano ha rilasciato l’aggiornamento al nuovo sistema operativo di Google per un gran numero di smartphone e tablet. L’azienda ha iniziato il rollout dell’OS a partire dal mese di novembre dell’anno scorso con la serie Samsung Galaxy S21 per poi continuare nei mesi successivi e arrivare finalmente anche nella fascia media a partire da Samsung Galaxy A52 i primi giorni di gennaio di quest’anno. Ecco la lista completa di tutti i device con Android 12 e la One UI 4.0: