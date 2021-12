Samsung Galaxy Z Flip3 e Android 12: è finalmente la volta buona?

Samsung Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 si aggiornano ad Android 12, un'altra volta. Da diverse settimane il team di sviluppo della One UI di Samsung sta lavorando giorno e notte per aggiornare i propri device di fascia alta con la One UI 4.0 basata su Android 12. A inizio mese Samsung Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 avevano ricevuto l'aggiornamento stabile ad Android 12 ma, incredibilmente, la build si era rivelata fin da subito infestata da numerosi bug che avevano portato il colosso sudcoreano a stopparne il rollout e a presentare la beta 4 della One UI 4.0 per correggere le criticità presenti nell'OS.

Riparte l'aggiornamento di Android 12 per Samsung Galaxy Z Flip 3

Ebbene, a distanza di tre giorni dall'arrivo della beta 4 della One UI 4.0, l'azienda di Seul ha rilasciato la nuova versione definitiva di Android 12 per l'attuale generazione di foldable di fascia alta. Dalle informazioni pubblicate in rete, infatti, apprendiamo che gli utenti sudcoreani muniti di Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 stanno ricevendo i firmware F711NKSU2BUKL e F926NKSU1BUL4.

Come sempre gli update sono disponibili tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Nel caso in cui la build si dovesse rivelare stabile e priva di bug critici, allora la compagnia procederà ad aprire il canale di rilascio anche per l'estero, compresa l'Italia.

