Google rilascia Android 12: UFFICIALE, ci siamo, anche se...

Siamo abituati a vedere le nuove major release di Android in arrivo a settembre, ma Google sembra essere un po' in ritardo quest'anno rispetto alla solita roadmap. Stavamo aspettando un lancio ufficiale all'inizio del mese scorso, ma poi l'azienda ha sorpreso tutti con la quinta beta di Android 12.

Android 12: è qui, ma non è qui, cioè si, ma in pratica…

Poco dopo, sono emersi rapporti che indicavano una versione stabile prevista per il 5 ottobre. Tuttavia, la società è andata avanti e ha lanciato l'ultimo aggiornamento poche ore or sono. Tuttavia, c'è un piccolo problema con questa release.

La versione ufficiale di questo lunedì dell'aggiornamento Android non arriva sugli smartphone Pixel. E voi qui direte: “ma come?”

L'azienda ha appena trasferito la sua fonte al progetto Open Source Android. Nessuno dei Pixel-phones ha ottenuto il suddetto firmware stabile oggi. I telefoni riceveranno Android 12 solo “nelle prossime settimane”.

Ovviamente, con il codice inviato al database AOSP, significa che gli sviluppatori di ROM personalizzate saranno in grado di scavare nel codice e iniziare a pubblicare le loro UI personalizzate basate su Android 12.

Tra poche ore, potremmo vedere i primi smartphone ottenere Android 12 attraverso i vari forum online. Per quanto riguarda gli OEM, i primi aggiornamenti dovrebbero richiedere qualche mese in più. Abbiamo visto aziende come OPPO e Realme muoversi oggi per svelare le rispettive skin basate sulla nuova major release. I prossimi giorni saranno probabilmente seguiti da altri annunci.

I possessori di Pixel potrebbero chiedersi dove si trova il tanto atteso aggiornamento di Android 12.

Partiamo dal presupposto che a questo punto Google attenderà il rilascio della serie Pixel 6 per lanciare Android 12 per la gamma Pixel. Secondo alcune indiscrezioni, i nuovi terminali del brand americano usciranno a fine mese.

La nuova formazione porterà importanti cambiamenti e miglioramenti hardware. Possiamo anche aspettarci che alcune chicche di Android 12 siano disponibili esclusivamente con i nuovi dispositivi.

I rapporti affermano che BigG sta preparando un aggiornamento per Android 12.1 che andrà a beneficio degli smartphone Pixel e anche di un futuro ipotetico pieghevole.

Secondo il gigante della ricerca, i telefoni Samsung, OnePlus, OPPO, Realme, Tecno, Vivo e Xiaomi riceveranno Android 12 “entro la fine dell'anno“. Tuttavia, sappiamo che non tutte le aziende saranno in grado di fornire il nuovo update entro il 2021. Al momento della stesura di questo articolo, ci sono ancora compagnie che stanno rilasciando Android 11, ergo… speriamo bene.